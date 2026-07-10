На батарейках вместо бензина: как Севастополь переживает топливный кризис на электросамокатах и чем это грозит подросткам

Пока одни севастопольцы ночуют в машинах у автозаправочных станций в надежде добыть дефицитный бензин, другие массово пересаживаются на альтернативный транспорт. Продажи и аренда электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и питбайков в городе взлетели до небес. Однако вместе с транспортной свободой на улицы пришла новая угроза: проезжую часть заполонили подростки, не знающие правил дорожного движения.

Редакция «СЕВКОР» разобралась, на чем можно ездить без прав, нужна ли защита и в какую сумму родителям обойдется беспечность их детей.

Где грань между игрушкой и мопедом?

Многие родители, покупая ребенку мощный электросамокат, уверены, что это просто современная игрушка. Однако с точки зрения закона и ГАИ всё зависит от мощности двигателя:

до 250 Вт: это средство индивидуальной мобильности (СИМ). Права для управления не требуются. Передвигаться на них нужно по велодорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам, не превышая скорость 25 км/ч. Выезд на обочину дороги разрешен только лицам старше 14 лет и только если нет тротуаров;

от 250 Вт до 4 кВт: такой транспорт приравнивается к мопедам. Для управления им обязательно водительское удостоверение категории «М» (или любой другой категории) и застегнутый мотошлем. Передвигаться по тротуарам на них строго запрещено — только по правому краю проезжей части.

Отдельная категория — набирающие популярность электро-питбайки. Важно помнить, что питбайк является спортивным инвентарем. Выезд на нем на дороги общего пользования (включая обочины и городские улицы) категорически запрещен в любом возрасте и при наличии любых прав. Место питбайка — на закрытых грунтовых трассах или в лесу.

Цена родительской ошибки — 30 тысяч рублей

Если сотрудники Госавтоинспекции останавливают на дороге подростка, который рассекает на мощном электросамокате (свыше 250 Вт) или питбайке, последствия для семьи будут крайне жесткими. Законодательство трактует это как управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Что ждет нарушителей:

эвакуация: электротранспорт немедленно отстраняется от участия в движении и уезжает на специализированную штрафстоянку. Забирать его придется взрослым, оплатив услуги эвакуатора и каждый день хранения;

колоссальный штраф: родителей (или того, кто доверил ребенку транспорт) оштрафуют на 30 000 рублей по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (Передача управления лицу, заведомо не имеющему права управления);

профилактический учет: на место вызываются инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН). Подростка поставят на учет, а в отношении родителей составят материал по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Защита — не прихоть, а шанс на спасение

Медики севастопольских травмпунктов подтверждают: с приходом лета и бензинового кризиса количество пациентов с «асфальтной болезнью» выросло кратно. Падения даже на скорости 20 км/ч приводят к тяжелым переломам, черепно-мозговым травмам и рваным ранам.

В ГИБДД настоятельно призывают всех пользователей электротранспорта (и особенно детей) использовать экипировку:

базовая защита: велошлем, наколенники, налокотники и перчатки;

видимость на дороге: световозвращающие элементы на одежде или рюкзаке в вечернее время обязательны.

Электротранспорт — это действительно удобный выход в условиях топливного кризиса, но только для тех, кто понимает свою ответственность. Покупая ребенку современный гаджет на колесах, родитель обязан выучить с ним ПДД, купить шлем и строго контролировать, где именно катается юный водитель.