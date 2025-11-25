Двое взрослых и 6-летняя девочка пострадали в лобовом ДТП на Фиоленте

Сегодня в Севастополе в ДТП пострадал ребенок.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 8:30 минут возле дома №27/46А на Фиолентовском шоссе 66-летняя водитель автомобиля Daewoo выехала на встречку и столкнулась с автомобилем ВАЗ, которым управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя и 6-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ с травмами доставлены в больницу.

Состояние опьянения у водителей не установлено.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя