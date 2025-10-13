Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг и пролетел около 20 метров

Падение произошло накануне в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением и сорвался с высоты. С травмами различной степени тяжести его эвакуировали из труднодоступного места.

Оказывать ему помощь пришлось 5 сотрудникам Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Прибывшие спасатели при помощи альпснаряжения спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и уложили на вакуумный матрац. После этого на носилках с применением спецоборудования парня эвакуировали из труднодоступного места и передели медработникам.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: ГКУ РК «Крым-Спас»