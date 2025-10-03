Где купить бензин в Крыму

В Крыму сегодня на 73 АЗС можно приобрести бензин.

Топливо на заправках по-прежнему выдаётся с ограничениями: не более 20 литров в одни руки в сутки.

«Эта мера необходима для предотвращения искусственного ажиотажа и стабилизации ситуации на рынке», — отметил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Напомним, изначально ввели ограничение до 30 литров в руки и заморозили цены на месяц на топливо. Практически сразу лимит понизили до 20 литров в одно авто.

Ольга Сурикова