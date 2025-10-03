Агент украинской разведки готовил теракт в Крыму и собирал данные о позициях ЗРК С-300 

В Крыму пресечена деятельность агента украинской разведки.

ФСБ задержан 53-летний мужчина, гражданин России, который собирал и передавал данные о позициях ЗРК С-300. При этом его задача заключалась не только в сборе развединформации в Крыму, но и подготовка терактов.

Он достал из схрона компоненты СВУ . Сотрудники ФСБ изъяли более килограмма взрывчатки, два исполнительных устройства и электродетонатор.

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

