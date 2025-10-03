Погода в Севастополе 3 октября

Погода
03-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 11…13°,

днем 21…23°.

Температура воды 17-18°.

