Сегодня ночью можно будет увидеть «Голубую луну»

В ночь с 31 мая на 1 июня по всей России можно будет наблюдать «Голубую луну» — явление, при котором в одном календарном месяце бывает два полнолуния. Первое полнолуние этого цикла произошло в начале мая.

Луна поднимется на восточном горизонте примерно в 21:00.

Термин «Голубая луна» не означает изменение цвета спутника — визуально Луна останется обычной. Дополнительно после заката в западной части неба будут заметны планеты Юпитер и Венера; их можно увидеть невооружённым глазом при ясной погоде.