В Севастополе бензин будут продавать только по талонам

С 7:00 на АЗС «ТЭС» сегодня велась продажа топлива; за несколько часов был израсходован дневной лимит.

Сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ‑92 и АИ‑95 проводится только по талонам. Власти отметили, что это временная мера, необходимая для восполнения запасов на АЗС.

О наличии других марок и режиме продажи в реальном времени можно следить на сайте АЗС «АТАН»: https://fuel-status.atan.ru/map

Текущие трудности связаны с усилением мер безопасности и оптимизацией логистики поставок топлива в город. Это временные, но объективные вызовы, с которыми власти работают.

🔷 Объёмы поставок будут наращиваться.

🔷 Все экстренные и жизнеобеспечивающие службы — скорая помощь, полиция, МЧС, пожарные, общественный транспорт и коммунальные службы — обеспечены топливом и продолжают работать в штатном режиме.

🔷 Продолжает действовать временное ограничение — 20 литров на одну покупку; введён запрет на продажу топлива в канистры. Мера направлена на справедливое распределение запасов и предотвращение дефицита.

🔷 Приняты меры по предотвращению спекуляции и злоупотреблений.

🔷 Будет усилена работа общественного транспорта.