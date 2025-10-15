Погода в Севастополе 15 октября

15-10-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°,

днем +14…+16°.

Фото: Елена Голос

