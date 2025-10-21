Есть ли в Севастополе очереди в детские сады?

Информацию о реализации в 2024 году основных задач Департамента образования в 2024 году представил сегодня на сессии Заксобрания и.о. директора профильного департамента Максим Кривонос.

Он указал, что в Севастополе к началу этого года работали 80 дошкольных образовательных организаций, в которых обучалось 19 620 ребят.

«Охват дошкольным образованием в Севастополе от 1 года до 7 лет составляет 100%. На сегодняшний момент в городе Севастополе очереди в детские сады нет», — подчеркнул Кривонос.

При этом в сентябре 2024 года веден в эксплуатацию детский сад по улице Молочной на 220 мест, а в декабре планируется планируется ввести в эксплуатацию детский сад по улице Руднева на 120 мест.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai