Четыре фигуранта дела о мошенничестве получили реальные сроки

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество под предлогом оформления права аренды земельного участка для функционирования садового товарищества.

Суд установил, что с ноября 2018 года группа лиц обманывала граждан, убеждая их, что, если гражданин желает получить государственную услугу по аренде земли без торгов необходимо обратиться именно к ним и заплатить крупную сумму наличными, в противном случае положительного результата не будет. Деньги передавались через фиктивные договоры с подконтрольной юрфирмой, с оформлением договора для усыпления бдительности потерпевших.

Об одном из эпизодов сообщила городская прокуратура. Подсудимые ввели мужчину в заблуждение о возможности оказать товариществу содействие в оформлении права аренды земельного участка площадью 6 га в районе ул. Монастырское шоссе. Под этим предлогом они требовали у него 5 млн рублей, хотя в действительности знали, что выполнить взятые на себя обязательства не смогут. Мужчина согласился и успел передать 1,5 млн рублей, после чего преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками полиции.

Бывший замначальника Управления земельных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Ирина Васяткина. осуждена как организатор преступления на 5 лет колонии общего режима. Ей также запрещено занимать должности в муниципальных органах на 2 года.

Соучастники преступных действий — юрист Ирина Котова, руководитель юридической фирмы Андрей Гефтман и председатель общественной организации садоводов Людмила Хрусталёва —признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Им назначены наказания от 3 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф по 500 тыс. рублей и дополнительные ограничения на профессиональную деятельность.

Никто из осужденных вину не признал.

Все члены группы будут содержаться в СИЗО до вступления приговора в силу. Сроки предварительного заключения и домашнего ареста засчитаны в наказание с применением ст. 72 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Андрей Крымский

