«Зачем закупать то, что есть уже на складе?»— глава Счетной Палаты Севастополя о нарушениях в сфере здравоохранения города

Ситуацию с обеспечением льготными лекарствами могут изменить только кадровые решения в сфере здравоохранения города. Такое мнение сегодня высказала председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева, отчитываясь о своей деятельности в 2024 году.

В своем докладе она указала на многомиллионные нарушения, выявленные в вышеназванной сфере. Отвечая на уточняющий вопрос парламентариев, где тратятся бюджетные средства напрасно, Кокарева привела пример приобретения лекарств «для высокозатратных нозологий», хотя на складе они лежат и срок годности их истекает.

«Что в основном системно происходит в этой сфере? Мы, например, для высокозатратных нозологий покупаем лекарства, которые есть на складе, на матзапасах, а мы покупаем их еще. Потихонечку истекает срок годности, и потом мы реализуем такие лекарства… Зачем закупать то, что есть уже на складе? С учетом правильного учета больных с требованиями лекарства могут быть выданы», — пояснила глава КСП.

Кокарева подчеркнула, что в рамках их полномочий направлены представления депздраву.

«Именно в сфере здравоохранения у нас есть нюансы, на них пытаемся влиять. Только кадровые решения в сфере здравоохранения, по нашему мнению, могут поменять кардинальную ситуацию», — заключила глава ведомства.

Ольга Сурикова

Фото скришот доклада главы КСП