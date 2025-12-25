Двое челябинцев незаконно дали работу трудовым мигрантам в Севастополе

Приезжие из стран Средней Азии монтировали системы водоснабжения на строящихся объектах Севастопольского театра оперы и балета. И, как выяснили следователи, проживали в частном секторе без регистрации.

Один из организаторов незаконной схемы является заместителем директора предприятия-подрядчика. Другой занимался поиском работников.

В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Незаконных трудовых мигрантов выдворили из страны по решению суда.

Андрей Крымский

