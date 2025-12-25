Погода в Севастополе 25 декабря

Погода
25-12-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1°,

днем +3…+5°.

Температура воды 13-14°.

Фото: Елена Голос

