В Севастополе наградили победителей конкурса буктрейлеров «Великие люди — Великой страны!»

Проект Центра «Вектор добра» при поддержке Фонда президентских грантов объединил старшеклассников и студентов Севастополя вокруг важного дела — популяризации отечественной истории и литературы.

Участники конкурса выбрали книги, посетили обучающие мастер-классы «Как писать сценарий буктрейлера», «Как держаться перед камерой», «Как качественно снимать и монтировать». В итоге ребята создали короткие видеоролики буктрейлеры по книгам о выдающихся событиях и личностях в истории, науке и культуре России.

«Ребята выбрали самые разные книги — про героев-моряков, учёных, деятелей культуры, севастопольских подпольщиков. Эти произведения выходят за рамки школьной программы. Участники вдумчиво прочли их, узнали больше об истории страны и создали буктрейлеры, чтобы вдохновить на чтение других. Ролики получились достойные, интересные, с применением ИИ, фрагментами фильмов, некоторые авторы и сами выступили в кадре», — рассказала директор Центра «Вектор добра» Ольга Стенслевская.

На Торжественном награждении в Морской библиотеке им.М.П.Лазарева (партнер проекта) подвели итоги конкурса, посмотрели лучшие буктрейлеры, а ребята получили грамоты, подарочные карты в магазин цифровой техники, книгу Александра Покровского «Пёс» с автографом автора и сладкие призы — бенто тортики от ТМ «Медоборы»!

Также отдельно поощрили авторов роликов, которые набрали больше всего лайков и просмотров.

По 5-ти лучшим сценариям профессиональная команда сняла буктрейлеры с участием авторов — скоро их покажут на региональном ТВ! 📺

Такие проекты доказывают: интерес к чтению можно пробудить, если говорить с молодёжью на понятном ей языке. И буктрейлер здесь — отличный инструмент: он сочетает в себе литературу, визуальное искусство и цифровые технологии.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города