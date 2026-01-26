Дом, гараж и автомобиль загорелись в садоводческом товариществе «Сапун-Гора»

Происшествия
Сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Сапун-Гора» поступило накануне вечером.

Пламя охватило одноэтажный частный дом, гараж и легковой автомобиль внутри него. Самостоятельно эвакуировались двое взрослых и ребёнок.

Из горящих строений огнеборцы вынесли 4 углекислотных баллона, не допустив их критического нагрева. Полностью пожар ликвидировали в 22:18.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: МЧС Севастополя

 

 