Погода в Севастополе 26 января

Погода
26-01-2026

Сегодня в городе облачно.

Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер днем 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +12…+14°,

ночью +7…+9°.

Фото: Елена Голос

