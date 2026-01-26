На Ай-Петри пострадали две девушки при катании на тюбинге

Происшествия
На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге.
 
Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.
 
Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.
 
 
Фото: МЧС Крым

 