Где в Севастополе можно сдать новогоднюю ёлку на переработку

Городское хозяйство
14-01-2026

На 10 специальных площадках до 25 января можно оставить деревья для экологичной утилизации. 

Адреса точек приёма ёлок:

Нахимовский район: улица 2-й Обороны (остановка «Сады»), площадь Кролевецкого (у кинотеатра «Моряк»), проспект Победы, 38А.

Гагаринский район: проспект Героев Сталинграда, 60, улица Бориса Михайлова, 13, улица Бухта Казачья, 56.
Ленинский район: улица Павла Силаева (у «Славянского базара»), проспект Генерала Острякова, 178.
Балаклавский район: улица Крестовского, 45.

Инкерман: улица Менжинского, 16а.

Ёлки принимают без украшений и упаковки, чтобы их можно было безопасно переработать в щепу.

Ольга Сурикова