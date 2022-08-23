Департаментом образования Севастополя создан центр антитеррора

Правительство Севастополя на заседании 22 августа приняло решение о создании Центра противодействия идеологии терроризма в образовательной среде.

В своем докладе и.о. директора департамента образования и науки Севастополя Лариса Сулима уточнила, что он создается на на базе регионального Центра информатизации и оценки качества образования.

«Центр противодействия идеологии терроризма и профилактики девиантного поведения в образовательной среде. Это на основании решения межведомственной антитеррористической комиссии и предписания требований прокуратуры во исполнение федерального закона от 2022 года», – сообщила Сулима.

По ее словам, выделение средств на его работу до 2024 года не потребуется, он будет работать в пределах уже выделенных бюджетных средств.

Ольга Сурикова