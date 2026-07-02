Погода в Севастополе 2 июля

Погода
02-07-2026

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер днем западный 3-8 м/с.

Температура воздуха днем 30…32°, 

ночью 20…22°.

Температура воды в море 22°.

Фото: Елена Дарда