В Севастополе в этом году начнут проектировать туннель на Пожарова

В Севастополе уже определили подрядную организацию, которая в скором времени начнет разрабатывать проект туннеля на Пожарова. Подземная трасса должна будет выходить в Артбухте.

В ходе заседания правительства 22 августа директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено рассказал, что через единого поставщика определен подрядчик, с которым в ближайшее время будет заключен контракт на проектирование масштабного объекта.

Также было уточнено, что ранее проект строительства туннеля планировалось включить в госпрограмму развития Крыма и Севастополя на 2025 год, сейчас, возможно, передвинут на 2023 год.

«Время не теряем. Начинаем проектировать», — заключил Иено.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета СТВ

