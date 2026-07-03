В Севастополе задержали мужчину, похитившего барабан

В полицию обратилась 36-летняя жительница Севастополя с заявлением о пропаже дорогостоящего музыкального инструмента. Накануне женщина устроила вечеринку в квартире на первом этаже, после которой обнаружила пропажу барабана-хангa стоимостью 70 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, который также был в гостях.

Во время вечеринки между двумя участниками произошла ссора, в ходе которой было разбито оконное стекло. Этим воспользовался злоумышленник: он вынес инструмент через окно, а позже вернулся и забрал его, после чего сдал в комиссионный магазин.

За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.