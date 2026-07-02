ПСБ реализует в Севастополе специальные меры поддержки для населения и бизнеса

В условиях действующего в Севастополе режима чрезвычайной ситуации и связанных с ним финансовых рисков ПСБ реализует на территории города особые меры поддержки клиентов банка — физических и юридических лиц.

Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам сроком до полугода. Основанием для реструктуризации служит адрес фактического проживания или временной регистрации в Севастополе или Республике Крым. С заявлением на подключение льготного периода необходимо обратиться в любой офис банка.

В рамках сотрудничества с МЧС России банк запустил собственные меры поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС. В случае нарушения жизнедеятельности либо утраты или повреждения имущества ПСБ понизит ставку по новому кредиту суммой до 300 тысяч рублей на 2%. После первого платежа можно подключить кредитные каникулы до шести месяцев без уплаты процентов и обязательных платежей.

Чтобы воспользоваться мерами социальной поддержки, севастопольцам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факты проживания на территории действия ЧС, утраты либо повреждения имущества в результате ЧС или предоставление материальной помощи от государства в связи причинением вреда в результате ЧС.

Для клиентов-предпринимателей в соответствии с федеральным законом №276-ФЗ от 31.07.2025 года также предусмотрена возможность оформления кредитных каникул без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Этой мерой могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, у которых размеры займов не превышают установленные законом лимиты:

для самозанятых – до 10 млн рублей;

для микропредприятий – до 60 млн рублей;

для малых предприятий – до 400 млн рублей;

для средних предприятий – до 1 млрд рублей.

Взять кредитные каникулы можно на срок до шести месяцев. Самозанятые, микро- и малые предприятия освобождаются от уплаты начисляемых в этот период процентов за пользование кредитом – они добавляются к основному долгу и выплачиваются по завершении льготного периода. Для предприятий среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по платежам основного долга с сохранением обязательств по уплате.

Для бизнес-клиентов в Севастополе, не подпадающих под условия 276-ФЗ, ПСБ рассмотрит условия реструктуризации кредитов в индивидуальном порядке.

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