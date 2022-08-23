В Севастополе для еще одной дороги изымут участок

Для строительства подъездной дороги к микрорайону Бухте Казачьей власти Севастополя изымут из частной собственности участок в 908 кв. м.

Об этом сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Александр Ксенофонтов.

Как сообщили чиновники, предварительные переговоры с собственником уже проведены. Кадастровая стоимость земли составляет 3,65 млн. руб. Правительство Севастополя проведет независимую оценку, чтобы определить рыночную стоимость участка, после чего выкупит его по этой цене.

Строительство подъездной дороги выполняется в рамках государственной программы, которая стала заменой ФЦП.

Напомним, правительством Севастополя планируется изъять десять земельных участков в районе улицы Горпищенко, Лабораторного шоссе и Николая Кисляка под строительство детского сада.

Дмитрий Островский