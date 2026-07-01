С 1 июля в Крыму введено ограничение на посещение лесов

Крым
01-07-2026

Посещение лесов ограничено, за исключением мест отдыха и пеших маршрутов, которые разрешено посещать.

Также с 24 июня на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.