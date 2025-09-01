Поздравление с Днем знаний с борта МКС

Россия
01-09-2025

Покажите это обязательно школьникам

 

Российский экипаж Международной космической станции записал видеообращение, в котором поздравил учителей, школьников и их родителей с Днем знаний.

«Школа — это первый шаг к большим открытиям. Когда-то мы тоже сидели за партами и мечтали о звездах и далеких планетах. И вот мы здесь, в космосе», — сказал космонавт Роскосмоса Олег Платонов.

«Пусть новый учебный год будет для вас временем открытий, интересных задач, смелых идей и уверенных побед. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер и приближают к мечте», — сказал командир экипажа Сергей Рыжиков и пожелал школьникам удачи в новом году. 

Ольга Сурикова