Батут с детьми снесло ветром в Уфе

При опрокидывании детского аттракциона пострадали двое детей.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пострадавшая на батуте пятилетняя девочка в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Вторая пострадавшая трехлетняя девочка отделалась царапинами и испугом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре отметили, что установка батута не была согласована с властями.

Напомним, в Евпатории после поломки в парке развлечений «Авангард» прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной госрегистрации.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова