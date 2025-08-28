Батут с детьми снесло ветром в Уфе

28-08-2025

При опрокидывании детского аттракциона пострадали двое детей. 

 

Пострадавшая на батуте пятилетняя девочка в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Вторая пострадавшая трехлетняя девочка отделалась царапинами и испугом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре отметили, что установка батута не была согласована с властями.

Напомним, в Евпатории после поломки в парке развлечений «Авангард» прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной госрегистрации.

