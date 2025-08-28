Погода в Севастополе 28 августа

Погода
28-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 27…29°.

Температура воды в море 22-24°.

Фото: Елена Голос

