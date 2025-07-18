В Евпатории после поломки аттракциона прекращена работа еще десяти

В Евпатории в парке развлечений «Авангард» прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной госрегистрации.

В Следкоме сообщили, что накануне в детском парке Евпатории на высоте 7 метров из-за технической неисправности остановился аттракцион «Горки». Люди провели на высоте 3-5 метров около 30 минут. Их эвакуировали спасатели. Сообщается, что аттракцион не был зарегистрирован.

При этом прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной госрегистрации:

1. «Супер Нова»;

2. «Касатка»;

3. «Цепочная карусель»;

4. «Батут механизированный»;

5. «Батутная арена»;

6. «Батут механизированный»;

7. «Башня свободного падения»;

8. «Батут механизированный»;

9. «17Д кинотеатр»;

10. «Надувной батут «Саванна».

По всем выявленным нарушениям продолжается межведомственная работа.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai