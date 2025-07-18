В Евпатории после поломки аттракциона прекращена работа еще десяти

В Евпатории в парке развлечений «Авангард» прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной госрегистрации.
В Следкоме сообщили, что накануне в детском парке Евпатории на высоте 7 метров из-за технической неисправности остановился аттракцион «Горки». Люди провели на высоте 3-5 метров около 30 минут. Их эвакуировали спасатели. Сообщается, что аттракцион не был зарегистрирован.
При этом прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной госрегистрации:
1. «Супер Нова»;
2. «Касатка»;
3. «Цепочная карусель»;
4. «Батут механизированный»;
5. «Батутная арена»;
6. «Батут механизированный»;
7. «Башня свободного падения»;
8. «Батут механизированный»;
9. «17Д кинотеатр»;
10. «Надувной батут «Саванна».
По всем выявленным нарушениям продолжается межведомственная работа.
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Ольга Сурикова
Фото: shedevrum.ai