Погода в Севастополе 14 октября

Погода
14-10-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9…11°,

днем 14…16°.

Температура воды 16-17°.

Фото: Елена Голос

