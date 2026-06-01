Начался прием заявлений на ежегодную семейную выплату для семей с двумя и более детьми

С 1 июня начался приём заявлений на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентских службах СФР и МФЦ.

Кто может получить выплату:

🔷 Оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), уплатившие НДФЛ за 2025 год.

🔷 Воспитывают двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно).

🔷 Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе — 27 132 ₽ в Севастополе.

🔷 Нет задолженности по алиментам.

Подать заявление можно до 30 сентября. Рассматривают его в течение 10 рабочих дней. При одобрении деньги перечислят в течение 5 рабочих дней.