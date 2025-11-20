Антивейповая кампания в России набирает обороты  

За курение вейпов и айкосов в офисах предлагают штрафовать на 5–15 тысяч рублей. Такую инициативу в Госдуму и правительство направили некоторые общественные организации.

Полного запрета вейпов в России требует ЛДПР. Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о борьбе с нелегальным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, однако поправки про запрет вейпов, на которой настаивают либерал-демократы там нет.

Поддержать законопроект во втором чтении фракция готова, если только в него внесут поправки о полном запрете оборота вейпов в России, заявили в ЛДПР.

Вопрос с вейпами давно перезрел, и половинчатые меры здесь уже не работают, считает координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

«Мы слишком часто видим, как никотиновая продукция в новом «упаковочном виде» втягивает в зависимость не только подростков, но и зрелых людей, и, создавая иллюзию безопасности курения, разрушает здоровье. Полный запрет оборота вейпов – логичный и своевременный шаг. Если мы действительно хотим защитить молодёжь, то нужно не латать дыры, а закрыть доступ к этим устройствам системно и окончательно», – заявил политик.

Андрей Крымский

