Фонд «Путь к Победе» присоединился к операции «Чистое поколение»

Встреча со студентами прошла в Севастопольском государственном университете. Представители полиции и департамента здравоохранения рассказали молодым людям об ответственности за употребление и распространение наркотиков, и о том какой вред они наносят растущему организму.

Директор Федерации регби и председатель благотворительного фонда «Путь к Победе» Наталия Самойленко, говорила со студентами о спорте и волонтёрстве – о том, как эти направления помогают молодым людям вырасти сильными, устойчивыми к стрессам, уверенными в себе.

«Спорт формирует характер, дисциплину и умение держать удар. Волонтёрство – учит ответственности, эмпатии, умению работать с людьми и быть лидером не по званию, а по действиям», – отметила Наталия Самойленко.

Встреча состоялась в Международный день студентов. Эксперты уверены – подобная профилактика это, не страшные лекции, а честный разговор о будущем, который определяет то, какими людьми они станут завтра.

Андрей Крымский

