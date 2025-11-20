Задержан за взятку начальник военного представительства Минобороны РФ

20-11-2025

ФСБ задержали начальника 960-го военного представительства МО РФ по подозрению в получении крупной взятки и злоупотреблении служебным положением

Установлено, что мужчина вымогал деньги у руководителя судоремонтного предприятия за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота. Государству причинен ущерб в размере более 8 млн рублей.

По информации УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Суд уже избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

Ольга Сурикова
