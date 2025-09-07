Альбина Гержикова — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Альбина Гержикова — кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

Родилась 26 августа 1991 года в городе Казани, Республика Татарстан. В 2022 году переехала в Севастополь, полюбив этот город за его атмосферу и климат.

По образованию является филологом и психологом, работала на горячей линии помощи детям и подросткам.

В настоящее время оказывает психологическую поддержку бойцам и помогает им адаптироваться после службы.

Создала карманный сборник психологических техник — простых и эффективных, которые помогают справляться с тревогой, бессонницей, паническими атаками и эмоциональным выгоранием. Этот сборник стал настоящей «аптечкой для души», адаптированной под боевые и полевые условия.

Всегда стремится быть полезной: в Казани помогала приютам для животных и дому малютки, а в Севастополе продолжает эту работу. Верит, что Севастополь может развиваться, сохраняя свои традиции и заботясь о каждом человеке. В свободное время занимается спортом, рукоделием и путешествует по Крыму вместе с супругом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова