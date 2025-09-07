В центре Севастополя белые человечки будут бороться с белой бабочкой

8 и 9 сентября в центре Севастополя будут обрабатывать растения от американской белой бабочки.

Работы пройдут с 22:00 до 06:00:

▫️Приморский бульвар;

▫️Проспект Нахимова;

▫️Территория вокруг памятника адмиралу Д. Н. Сенявину;

▫️Сквер имени Н. И. Пирогова;

▫️Сквер вокруг мемориала В. И. Ленину на Центральном городском холме.

— Обработка проводится специализированными препаратами, безопасными для людей и животных.

— Через 2 часа после обработки нахождение на территории будет безопасным.

— Жителям и гостям Севастополя рекомендуют ограничить прогулки под обработанными деревьями в указанных зонах до позднего вечера 13 сентября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова