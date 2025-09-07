Денис Бережной кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

С 2017 года он является членом ЛДПР и за все эти годы стремился проявлять инициативу, оставаться преданным своим убеждениям и быть готовым прийти на помощь в самых сложных ситуациях.

Он окончил Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, получив полное высшее образование по специальности «Химическая технология редких рассеянных элементов и материалов на их основе». По окончании обучения получил квалификацию инженера-радиохимика.

С 2009 по 2014 год Денис Бережной работал инженером-дозиметристом на исследовательском ядерном реакторе ИР-100, где отвечал за контроль радиационной безопасности и точность измерений, что требовало высокой ответственности и профессионализма.

С 2014 по 2016 год он возглавлял лабораторию в Севастопольском государственном университете, занимаясь как научной, так и административной работой, обеспечивая стабильное функционирование лабораторного комплекса.

С 2016 года Денис Бережной занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственной части в компании ООО «КП Чистый город», где отвечает за организацию работы хозяйственного блока и эффективное управление ресурсами предприятия.