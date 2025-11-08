Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлено до 18 ноября

Подрядчик продолжает устранять замечания, выявленные при производстве работ. В частности, для обустройства деформационных швов с обеих сторон понадобилось больше времени, сообщили в правительстве города.

Водителей просят учитывать эту ситуацию при планировании маршрута. Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса Таврида.

Завершить все работы на мосту планируется до конца ноября.

Андрей Крымский

