8 поездов задерживается на крымском направлении

22-08-2025

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о задержке следующих поездов:

В Крым:
№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа

№018 Москва — Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа

№168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час

Из Крыма:
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа

№180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа

№174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час

№178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час

№92 Севастополь –Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа

Ольга Сурикова
Фото: Анна Корнилова