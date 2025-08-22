8 поездов задерживается на крымском направлении

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о задержке следующих поездов:
В Крым:
№28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа
№018 Москва — Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа
№168 Москва –Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час
Из Крыма:
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час
№178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час
№92 Севастополь –Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа
