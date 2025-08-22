В Севастополе два гастарбайтера из Дагестана жестко подрались из-за тарелки супа

В городскую больницу поступил 51-летний житель Дагестана с серьезной травмой спины. Как стало известно медикам, мужчина упал с лестницы второго этажа дома.

Он с односельчанином приехал на заработки в Севастополь, где устроились виноградарями в с. Родное. В один из вечеров они выпивали и пострадавший отказался земляку налить тарелку супа, за что получил несколько ударов кулаками в голову и угрозы. На этом этапе их разняли проживающие с ними рабочие.

Некоторое время спустя потерпевший поднимался на второй этаж по лестнице, где и получил от обидчика с ноги в грудь. В какой-то момент он смог задержаться за перила, но получил еще руками в грудь, после чего уже сорвался вниз.

Нападавший сосед, представившись родственником, навестил его в больнице и там угрожал расправой в случае, если тот сообщит об инциденте в полицию.

На фигуранта завели уголовное дело, он задержан, сообщили в полиции Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai