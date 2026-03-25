Второй день на улице Павла Корчагина разбирают последствия взрыва

Происшествия
25-03-2026

Коммунальные службы и неравнодушные жители разбирают мусор и имущество пострадавших жителей.

Практически уже расчищены дороги, тротуары и подходы к домам. Эвакуированы сильно поврежденные авто. Продолжают работать муниципальные комиссии, которые помогают жильцам составить опись поврежденного имущества.

Повреждено около 80 квартир. Городские власти пообещали, что они будут отремонтированы.

 

