4,5 тысячи пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

В новогоднюю ночь 2026 года поезда «Таврия» перевезут около 9 тысяч пассажиров, половина из них — в сторону Крыма, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сэрвис Экспресс».

В компании отметили, что поезда будут украшены, а праздничные мероприятия начнут проводить уже с 23 декабря.

Именно в этот день в 2019 году поезд № 007 вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь, а 24 декабря из Москвы в Симферополь отправился поезд № 28.

25 декабря два флагманских поезда «Таврия» первыми прошли по Крымскому мосту в направлении Крыма.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото скриншот видео «Таврия»