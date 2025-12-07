 Экшн на ночных дорогах Крыма: Пьяный гонщик на отцовском «Форде» пытался скрыться от полиции

27-летний житель Евпатории, никогда не имевший водительского удостоверения, взял автомобиль отца, спровоцировал ДТП и попытался скрыться.

Пытаясь скрыться от автоинспекторов, выехал на встречку и пролетел на красный. После предупредительного выстрела полицейские открыли огонь по колёсам автомобиля, чтобы остановить опасного лихача. Легковушку удалось заблокировать на трассе только за пределами города.

На задержанного составлено 10 админпротоколов по различным статьям КоАП РФ. По решению суда нарушителю назначено наказание в виде ареста на 10 суток, по окончании которого ему предстоит выплата многотысячных штрафов.

Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.

Ольга Сурикова

Видео: МВД России