Каждый пятый россиянин нарядит ёлку в этом году в «советский» стиль

Как уже писал «Севкор» старые советские игрушки, как никогда актуальны и растут на них и спрос, и цены на онлай-площадках. По последнему опросу МТС AdTech совместно с Hoff, 33% жителей России поделились, что в этом году хотят нарядить ёлку в классике — с красно-золотым декором, 19% остановятся на минимализме, а вот следить за модой в оформлении готовы лишь 5%. И вот только 23% не выбирают стиль.

Также, что касается выбора по возрасту, то чаще новогодний декор иксы любят 59%. Миллениалы — 56%, у зумеров — 53%. Среди беби-бумеров тратить деньги на украшения готовы только 42%. При этом четверть россиян перед покупкой изучают тренды праздничного оформления.

Чтобы подготовиться к празднику, большинство планирует обновить базовый набор новогоднего декора:

▪️71% — купят ёлочные игрушки

▪️62% — тематические украшения для дома

▪️32% — текстиль

При этом 22% россиян будут приобретать новую искусственную ёлку, а еще 14% запасутся еще новогодним декором.

И по расходам: половина опрошенных потратит от одной до трех тысяч рублей. Еще 20% готовы потратить 3–5 тысяч, 14% — до 20 тысяч. В бюджет до тысячи рублей планируют вписаться 12% россиян, и лишь 5% намерены оформить дом на сумму свыше 10 тысяч.

