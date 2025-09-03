3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Сегодня вспоминают жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и теракта в «Крокус Сити Холл», при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова