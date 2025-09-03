Погода в Севастополе 3 сентября

Погода
03-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северный 3-8 м/с,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 27…29°.

Температура воды 25°

Фото: Елена Голос

