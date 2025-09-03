В Симферополе школьники обворовали игровой аппарат 

Полиция организовала проверку после видео в соцсетях, на котором видно, как подростки обворовывают игровой аппарат в крымской столице.

В пабликах сообщают, что сначала дети сломали его, а затем достали оттуда несколько игрушек и наличные деньги.

По данному факту заявлений в полицию не поступало, рассказали в МВД по Крыму.

Сейчас делом занимаются правоохранители.

Сотрудниками УМВД России по Симферополю инициирована проверка после просмотра видео в социальной сети. В публикации зафиксировано, как школьники в одном из торговых центров сломали игровой аппарат, из которого забрали деньги и игрушки.

По данному факту заявлений в полицию не поступало.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова