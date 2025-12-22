Севастополь улучшил позицию в итоговом рейтинге регионов, но Крыму уступил

Город
Севастополь переместился с 67 на 64 место в итоговом рейтинге российских регионов, который публикует РИА Новости.

По традиции в этом исследовании обобщаются показатели социально-экономического развития, качества жизни, научно-технологического развития и состояния рынка труда.

В 2024 году наш город набрал 46,05 балла, в этом – 48,95.

Соседи по полуострову в итоговом рейтинге сделали рывок, улучшив свою позицию стразу на 8 пунктов. Республика Крым переместилась с 68 на 60 позицию.  

Андрей Крымский

