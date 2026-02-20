Госжилнадзор обнаружил следы коррозии на лифте, на который жаловались жители улицы Маячной

Жильцы дома № 50 на улице Маячной отправляли неоднократные жалобы на работу лифта.

Долгое время оборудование не работало, его запустили только три дня назад. Госжилнадзор обнаружил на лифте следы коррозии и отсутствие обязательных указателей грузоподъемности.

Материалы проверки передадут в Ростехнадзор для разбирательства в отношении сервисной организации. Также ведомство проверит жалобы на протечки крыши.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города